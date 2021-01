Il Real Madrid continua a non ingranare del tutto in questa stagione. Florentino Perez riflette sulla rosa e attenzione alle valutazioni su Zidane

La situazione in casa Real Madrid richiama l’attenzione del Presidente Florentino Perez che vuole capire bene come viene sfruttata l’ampia rosa a disposizione. L’ultima partita in Liga contro l’Osasuna ha visto un nuovo passo falso per Zinedine Zidane che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0. I Blancos occupano attualmente il secondo posto in classifica, ma la posizione del tecnico francese, soprattutto al termine della stagione, non sembra così salda.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos-Real | Bomba dalla Spagna

Calciomercato, Zidane non utilizza i big a peso d’oro: riunione con Florentino Perez

A destare la perplessità del Presidente, secondo quanto riporta ‘don balon’, sarebbe il mancato utilizzo di alcuni giocatori, fortemente voluti dall’allenatore. Per questo sarebbe in programma una “riunione urgente” con il tecnico francese per ragionare su diversi profili che non vengono presi in considerazione. Su tutti Luka Jovic, pagato intorno ai 60 milioni di euro e su cui il tecnico non ha mai realmente puntato. Stesso discorso per Eder Militao: difensore che vale sui 50 milioni, ma che non è mai riuscito a imporsi nella retroguardia. Attenzione, dunque, alle riflessioni in casa Real Madrid nei prossimi mesi. E chissà che non possa tornare in auge il nome di Massimiliano Allegri ancora libero e pronto per la panchina di una big.