Calciomercato Milan, Maldini in vantaggio per Thauvin | Corsa a quattro

Il Milan è molto attento sul calciomercato a un affare a zero proveniente dalla Francia che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Attenzione, però, alla concorrenza

Non è un segreto quanto il Milan sia interessato a Florian Thauvin. Paolo Maldini ha dichiarato apertamente il gradimento per l’esterno d’attacco del Marsiglia nelle scorse settimane. E’ sicuramente un profilo che si integrerebbe al meglio nel sistema tattico di Stefano Pioli e che darebbe una freccia in più nell’arco del tecnico in vista della prossima stagione. Thauvin, infatti, è in scadenza con il Marsiglia e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto.

Calciomercato, non solo il Milan su Thauvin: occhio a Napoli e Atalanta

Paolo Maldini, però, non è solo nella corsa al calciatore. Come vi abbiamo riportato già alcuni giorni fa, l’interesse del Napoli è vivo e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai piani rossoneri. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da ‘le10sport’, oltre ai partenopei bisognerà prestare attenzione anche ad Atalanta e Siviglia. Vedremo alla fine chi delle quattro squadre avrà la meglio nella corsa all’esterno francese che è libero di accordarsi con un nuovo club dal 1 gennaio.