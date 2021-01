Non solo Sambi Lokonga dell’Anderlecht. I rossoneri sarebbero sulle tracce anche di Ismaila Coulibaly, classe 2000 del Beerschot

Il Milan continua a guardare in Belgio per provare a rafforzare la propria squadra. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato di Albert Sambi Lokonga, centrocampista in forza all’Anderlecht. Il giocatore classe 1999 piace ai rossoneri che lo hanno seguito con i propri scout. Sarebbe un nuovo acquisto dal club belga dopo quello dello scorso gennaio di Saelemaekers.

In Belgio, però, il Milan segue con attenzione anche un altro profilo. Secondo quanto riporta ‘HLN.be’, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Ismaila Coulibaly, giocatore in forza al Beerschot ma di proprietà dello Sheffield. Secondo il portale il Milan avrebbe presentato un’offerta per il 20enne maliano, che però difficilmente partirà prima della prossima estate.