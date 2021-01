Ciro Immobile molto ambito sul mercato: l’attaccante della Lazio continua a segnare e per lui potrebbe esserci un ritorno al passato

Sedici gol in diciannove partite: anche quest’anno Ciro Immobile non perde l’appuntamento con la rete. L’attaccante della Lazio si sta confermando uno dei più prolifici dell’intero panorama europeo ed inevitabili arrivano i corteggiamenti. Uno, secondo quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, arriverebbe da una ex del bomber di Torre Annunziata: il Siviglia. Il club andaluso ha la necessità di trovare un calciatore in grado di finalizzare il gioco di Lopetegui e l’ex Roma Monchi penserebbe proprio ad Immobile che ha già giocato a Siviglia cinque anni fa con poca fortuna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il portale spagnolo riferisce della volontà degli andalusi di presentare un’offerta che lo stesso calciatore considera accettabile. Su Immobile ci sarebbe anche il Galatasaray che avrebbe presentato una offerta economicamente molto vantaggiosa. Al di là di interessamenti ed eventuali offerte, appare quanto meno poco probabile che la Lazio lasci partire il 30enne.