Lazio a caccia di rinforzi per la corsia mancina, Tare guarda in Serbia: piace il nazionale under-21 Kamenovic

A caccia di rinforzi per la seconda parte di stagione. La Lazio riflette sulle possibili operazioni in entrata e in uscita. Dalla cessione di Vavro al Genoa saltata (con lo slovacco che resta nella lista dei partenti) al futuro di Caicedo, per cui c’è stata un’offerta della Fiorentina, passando per i nuovi acquisti. In particolare il ds Tare sta sondando il terreno per un esterno mancino, visto che Fares non ha particolarmente convinto, ma soprattutto per via dei continui problemi fisici di Lulic. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, nel mirino del club capitolino sarebbe finito Dimitrije Kamenovic, 20enne del Cukaricki e della nazionale under-21 serba. Giocatore mancino, forte fisicamente e di grande corsa, sarebbe stato segnalato al club biancoceleste da Mateja Kezman, agente del ragazzo oltre che di Marusic e di Milinkovic-Savic. Il giovane serbo, che si ispira e che viene paragonato a Kolarov, ha un prezzo molto accessibile: meno di 2 milioni di euro. Il club romano sta riflettendo, ma di certo il giovane Kamenovic può essere un’opzione per il mercato biancoceleste.