Il Cagliari ha deciso di tenere ancora Eusebio Di Francesco nonostante le quattro sconfitte consecutive contro Roma, Napoli, Benevento e Fiorentina.

Il presidente Giulini e la dirigenza rossoblù al Franchi hanno visto una squadra viva che ha avuto anche le occasioni per portare a casa dei punti, basta ricordare il rigore fallito da Joao Pedro. Si tratta di una settimana viva, il Cagliari giovedì affronterà l’Atalanta in trasferta in Coppa Italia e lunedì alla Sardegna Arena arriva il Milan.

Settimana decisiva, il Cagliari rimanda le valutazioni su Di Francesco

Di Francesco ovviamente è in bilico, il Cagliari è nelle zone infernali della classifica. Sarà una settimana decisiva per l’ex allenatore di Roma e Sampdoria, le valutazioni del Cagliari sono rimandate di otto giorni.

In virtù dell’atteggiamento che mostrerà la squadra contro Atalanta e Milan, la società valuterà il futuro di Di Francesco con la convinzione d’aver dato all’allenatore una rosa di buon livello.

Il Cagliari è pronto anche a migliorarla, il presidente Giulini e il direttore sportivo Carta sono al lavoro per trovare gli innesti giusti sulle fasce. I rossoblù avrebbero voluto Frabotta ma, dopo le assenze in casa Juventus e le buone prestazioni del terzino sinistro bianconero, l’affare non è più percorribile.