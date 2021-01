Rischio esonero in Serie A per le panchine di Crotone e Cagliari; riflessioni di calciomercato su Stroppa e Di Francesco

Quattro sconfitte consecutive il Cagliari, tre il Crotone. Di Francesco e Stroppa non stanno vivendo un buon momento con le rispettive compagini. I sardi, sconfitti anche ieri dalla Fiorentina, si trovano a due soli punti dalla zona retrocessione, mentre i calabresi, andati ko a Verona, restano in fondo alla classifica a meno cinque punti dalla salvezza. Inevitabile che le rispettive dirigenze studino la situazione e le prospettive future. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Stroppa e Di Francesco a rischio esonero

In caso di esonero di Stroppa, riporta ‘Tuttosport’, il Crotone penserebbe a Leonardo Semplici e Davide Nicola, quest’ultimo già protagonista di una clamorosa salvezza nel 2017. Le riflessioni a Cagliari, invece, ruotano attorno al futuro di Di Francesco, che in caso di nuovi passi falsi potrebbe essere sostituito da Andrea Stramaccioni, attuale nome caldo.