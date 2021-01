Juventus-Sassuolo, Paratici parla di calciomercato | Occhio a Locatelli

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo, Fabio Paratici si è soffermato sulla sfida di questa sera e sul calciomercato

Fabio Paratici si è soffermato ai microfoni di ‘SkySport’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo: “Noi giochiamo tutte le partite per vincere, migliorare e prendere i tre punti. Siamo qui per questo, per fare il meglio possibile. Poi la classifica si guarderà a marzo-aprile. Idee sul campionato? Sicuramente anche lo scorcio finale della scorsa stagione ha evidenziato queste caratteristiche del campionato. I calciatori non sono macchine, si gioca ogni tre giorni e la concentrazione devi creartela da solo, ma è così per tutti”.

Juventus-Sassuolo, Paratici parla di Locatelli e del calciomercato

Paratici si sofferma anche su Manuel Locatelli: “Juventus sul centrocampista? Siamo contenti dei calciatori che abbiamo. E’ molto bravo, ma ce ne sono tanti bravi”. Sul vice-Morata dice: “Scamacca? Come ho già detto tre giorni fa crediamo di avere una rosa molto competitiva. Giochiamo le partite e facciamo le nostre valutazioni, senza fretta e senza alcuna necessità. La rosa è al completo. Poi il mercato presenta opportunità che la società decide di cogliere o meno”.