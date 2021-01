Juventus-Sassuolo: Morata torna a disposizione di Pirlo | I convocati

Dopo lo stop, torna a disposizione di Pirlo l’attaccante Alvaro Morata, in vista del match di questa sera Juventus-Sassuolo

Sorride Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero ritrova, infatti, Alvaro Morata in attacco, dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo per le partite contro Udinese e Milan. Non saranno, invece, del match de Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, positivi al Covid-19. Ecco la lista completa dei convocati: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Bonucci, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Dybala, Morata.