Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.627 nuovi positivi, contro i 19.978 di ieri. Il bollettino di oggi

Nelle ultime 24 ore sono stati 18.627 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, mentre ieri erano stati 19.978. Diminuiscono i tamponi effettuati: oggi sono 139.758, contro i 172.119 di ieri. Torna a salire la percentuale di positivi, al 13,3% (ieri 11,6%). Sono purtroppo 361 i morti (ieri 483), con 22 pazienti in più in terapia intensiva. Le vittime in totale sono 78.755. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 11.174, per un totale di 1.617.804. Infine, i ricoverati con sintomi sono 23.427 (+167), 553.890 le persone in isolamento domiciliare (+6.901).