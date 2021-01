Antonio Conte ha commentato anche il calciomercato dopo Roma-Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ al termine di Roma–Inter, Antonio Conte ha anche parlato del calciomercato invernale: “Quest’anno il verbo volere non esiste: già ad agosto mi è stata detto la linea del club. Infatti, Hakimi l’abbiamo presa ad aprile e poi non abbiamo preso nessun altro. Leggo che voglio questo o quest’altro, io non voglio nessuno: lavoro con i calciatori a disposizione, ci sono dei difetti nella rosa ma questi siamo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’allenatore nerazzurro chiude il discorso mercato: “Dimenticate l’Inter per questa sessione, perché mi è stato detto che non ci riguarda. Leggo titoli in prima pagina che io voglio questo o quest’altro, ma non è così: io non voglio così. Quest’anno l’unico verbo giusto è lavorare ed io lo conosco molto bene”.