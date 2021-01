Pareggio tra Roma e Inter e polemiche social: un nerazzurro delude e finisce per mettere nei guai anche Conte

Il pareggio contro la Roma non fa felici i tifosi dell’Inter. Sui social si susseguono le critiche e le polemiche: dopo quelle contro Handanovic, è Vidal a finire nel mirino del popolo di Twitter. Il cileno è stato protagonista di una prestazione sotto tono con un paio di errori che hanno fatto imbufalire i sostenitori nerazzurri che sui social hanno espresso tutta la loro contrarietà. Tanti i messaggi contro l’ex centrocampista di Juventus e Barcellona che è definito ormai “alla frutta”: molti chiedono la sua sostituzione con Sensi e c’è chi va contro Conte perché lo ha messo in campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Quello che ha appena fatto Vidal non si può raccontare ai minori di 18 anni — Daniele Mari (@marifcinter) January 10, 2021

Vidal ha bisogno di fare la convergenza ai piedi #RomaInter — Sig.Torpedine (@torpedine1899) January 10, 2021

#RomaInter

Una vergogna tenere Sensi in panchina e far giocare Vidal!!Vergognati #Conte!! — nandoelprincipe (@fernandoprincip) January 10, 2021

Basta Vidal. Basta! Pietà di noi. — MinaInterista (@MinaInterista) January 10, 2021