Calciomercato Inter, Conte 'esonerato':

Conte di nuovo nel mirino dei tifosi dopo Roma-Inter. Chiesto a gran voce il ritorno di Spalletti: i dettagli

Altro passo falso per l’Inter di Antonio Conte dopo il ko contro la Sampdoria. La squadra nerazzurra è stata raggiunta nel finale dalla Roma e vede allontanarsi il Milan a -3. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’allenatore pugliese è stato duramente criticato dai tifosi per la gestione dei cambi nel finale, al punto che c’è già chi chiede il ritorno in panchina di Luciano Spalletti. L’ex tecnico è addirittura entrato in tendenza su Twitter. “Spalletti con questa squadra il campionato lo vince“, o ancora “richiamate Spalletti“: ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti dalla redazione di Calciomercato.it.

Vai via…Meglio Spalletti. ..richiamate lo!!! — john (@john33854028) January 10, 2021

Se non volete spender soldi aggiuntivi richiamate Spalletti,poi a fine anno richiamate Conte.

Spalletti con questa squadra il campionato lo vince. — binotto franco (@binottofranco) January 10, 2021

ridatemi luciano spalletti — vitto (@vxttoo) January 10, 2021