Crotone in svantaggio per 2-0 sul campo del Verona. Stroppa in bilico in caso di nuova sconfitta: i dettagli

Prosegue il pessimo momento del Crotone di Stroppa. La squadra rossoblù, già ultima in classifica, è reduce da due pesanti sconfitte contro Inter (per 6-2) e Roma (3-1), ed è già sotto 2-0 dopo solo 45 minuti sul campo del Verona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YouTube!

Una situazione piuttosto critica che, in caso di nuova sconfitta, potrebbe portare la dirigenza a ragionare sulla posizione di Stroppa. La squadra, infatti, ha finora ottenuto solo 2 vittorie e 3 pareggi a fronte di ben 12 sconfitte, con ben 40 gol subiti. Il tecnico potrebbe dunque finire sotto osservazione a fine partita: il rischio esonero si fa sempre più concreto. Vi terremo aggiornati.