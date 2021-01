Colpo in difesa per il Bologna che ha ufficializzato oggi pomeriggio l’arrivo dal Lille di Adama Soumaoro

Dopo il KO di ieri sul campo del Genoa, il Bologna prova a rialzare la testa rafforzando la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Colpo in difesa per i felsinei che riportano in Italia Adama Soumaoro, ex difensore proprio dei rossoblù liguri che ha vissuto una breve parentesi in Serie A la passata stagione.

Il club emiliano ha condiviso questa breve nota ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Lille Olympique Sporting Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Adama Soumaoro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con opzione per l’acquisizione definitiva”.