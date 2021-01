Calciomercato Bologna, cessione UFFICIALE | Denswil torna in Belgio

Il Bologna ha ceduto Stefano Denswil al Club Brugge: arriva l’ufficialità da parte dei belgi, si tratta di un ritorno del difensore

Cessione in casa Bologna: il club rossoblu ha ceduto in prestito fino alla fine della stagione Stefano Denswil al Club Brugge. L’ufficialità è arrivata proprio dai belgi, dal quale il club allenato da Sinisa Mihajlovic ha acquistato l’olandese nell’estate del 2019. Denswil in questa stagione ha disputato solo 112′ in Serie A. Una situazione che ha indubbiamente influito sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Roma, per Reynolds doppia chiamata

Stefano Denswil keert tot het einde van het seizoen terug naar Club! 🔵⚫ #WelcomeBackDens 🔗 | https://t.co/12rUp7j5ZC pic.twitter.com/aiKKBtbCAH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 7, 2021

Mihajlovic, nella conferenza stampa pre Bologna-Udinese (terminata 2-2) aveva dichiarato: “Al di là di Paz, se Denswil dovesse andar via dovremo prendere qualcuno”. Detto, fatto. L’olandese ha lasciato il Bologna, che ora dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la difesa.