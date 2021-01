Il Benevento è a caccia di un attaccante e sta trattando Pinamonti dell’Inter. Se dovesse arrivare, potrebbe partire Moncini

Molto del futuro di Gabriele Moncini, dipenderà dall’arrivo di Andrea Pinamonti al Benevento. Per il centravanti dell’Inter la trattativa prosegue e, nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca, per il 24enne di Pistoia potrebbero spalancarsi le porte dell’addio: CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI!