L’esterno è pronto a lasciare la Serie A e la Fiorentina sul calciomercato, dopo diverse stagioni. Di seguito le ultime novità in arrivo sulla trattativa e i prossimi passi in programma

Pol Lirola sembra ormai in procinto di lasciare la Fiorentina sul mercato. I prossimi giorni saranno, infatti, decisivi per il passaggio del calciatore in Ligue1. Come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, infatti, il Marsiglia aveva effettuato una virata netta verso il laterale della Fiorentina. Nella serata di oggi arrivano ulteriori conferme sull’affare. Di seguito tutte le ultime novità.

Calciomercato Fiorentina, Lirola pronto a partire: ora le visite mediche

E’ ormai pronta a decollare l’arrivo di Lirola in Ligue 1, in particolare al Marsiglia. Il club francese ha ormai scelto il laterale come nuovo colpo sugli esterni e la trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta ‘sportmediaset’, infatti, già all’inizio della prossima settimana dovrebbero svolgersi le visite mediche. Lirola è pronto, dunque, a salutare la Serie A: i tempi si accorciano.