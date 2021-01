Calciomercato Fiorentina, i viola mettono a segno un colpo in Serie B: i termini dell’accordo

La Fiorentina alla ricerca di rinforzi sul mercato in entrata e alle prese con diverse operazioni in uscita. I viola mettono a segno una operazione, anche se di prospettiva, in vista del prossimo anno.

Il colpo avviene in Serie B, con il centrocampista Youssef Maleh rilevato dal Venezia. Secondo ‘Sky Sport’ è stato trovato l’accordo con il club veneto, con un indennizzo nonostante il giocatore fosse in scadenza a giugno. I buoni rapporti con i lagunari fanno sì che Maleh rimanga per i prossimi sei mesi ancora in neroverde. SerieBNews aveva anticipato che la pista che portava Maleh alla Fiorentina non avrebbe condotto a un acquisto immediato.