Kevin Strootman torna a giocare in Serie A. Il centrocampista olandese è pronto a vestire la maglia del Genoa

Kevin Strootman torna in Italia. Il centrocampista olandese, messo alla porta dal Marsiglia per via del suo alto stipendio, giocherà con la maglia del Genoa. Nuovo colpo a sorpresa per il Grifone che riporta in Serie A, l’ex Roma classe 1990.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Genoa, esperienza per Ballardini

Come riporta Sky Sport, l’affare è ai dettagli, arriverà in prestito secco, con l’OM che parteciperà al pagamento dello stipendio. Già lunedì Strootman potrebbe essere in città, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto di sei mesi. Più avanti Genoa e Marsiglia si aggiorneranno per capire se ci saranno i margini per una permanenza a titolo definitivo. Il Grifone vuole salvarsi con più serenità rispetto al passato e punta molto sull’esperienza. Oltre a Strootman, infatti, Ballardini potrebbe avere anche Sokratis, che deve ancora dare una risposta definitiva. Non è del tutto tramontato, inoltre, l’idea di riportare a casa Piatek.