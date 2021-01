Calciomercato Roma, sorride Fonseca | Montiel sempre più vicino

Dall’Argentina rivelano che Gonzalo Montiel sembra essere sempre più vicino alla Roma: può arrivare al termine della Copa Libertadores

Nel 2021 la Roma è iniziato proprio da dove aveva lasciato: i giallorossi continuano a vincere e macinare punti in campionato, avvicinandosi sempre di più alla zona scudetto. Il club capitolino non si ferma nessuno sul mercato e continua a lavorare per fornire un nuovo terzino a Paulo Fonseca. Se da una parte sembra essersi complicata la pista Reynolds, come raccontato da Calciomercato.it, dall’Argentina rivelano che i giallorossi avrebbero fatto passi avanti per Gonzalo Montiel.

Secondo quanto riportato da ‘TNT Sports’, infatti, la Roma sarebbe ad un passo dall’esterno del River Plate: nonostante sia in scadenza di contratto fra sei mesi, i giallorossi sarebbero disposti ad offrire 7 milioni per averlo subito a disposizione. L’unica condizione posta da Gallardo sarebbe relativa alle tempistiche dell’addio: il tecnico argentino vorrebbe avere a disposizione Montiel fino al termine della Copa Libertadores. Il River, infatti, è in semifinale ed in caso di qualificazione dovrebbe giocare la finale il 30 gennaio. Nella partita di andata contro il Palmeiras, però, El Mas Grande ha perso per 3-0 e rischia seriamente di essere eliminata. L’arrivo di Montiel a Roma, quindi, potrebbe essere sempre più vicino.