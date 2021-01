Calciomercato Napoli, Hysaj non rinnova | Sprint per prenderlo gratis

Addio in vista in ottica calciomercato Napoli. In scadenza di contratto a giugno, Hysaj non è fondamentale per Gattuso

Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi, Elsaid Hysaj è lontano dal trovare un accordo per rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza a giugno. Il club di De Laurentiis aveva avanzato una proposto un quinquennale a 2,5 milioni a stagione più una percentuale sull’eventuale futura vendita. Forte del fatto che dal prossimo 1 febbraio potrà firmare un precontratto con chi vuole a cifre anche superiori, il 26enne terzino destro albanese continua a prendere tempo. Dalla Roma alla Juventus passando per il Torino: non mancano gli estimatori di Hysaj in Serie A. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere nella Ligue 1 francese. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il Marsiglia avrebbe accelerato la trattativa per strapparlo al Napoli la prossima stagione.