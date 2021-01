Milan, altra tegola per Pioli: si ferma anche Calhanoglu

Si aggrava l’emergenza a centrocampo per il Milan: ora Pioli rischia di dover fare a meno anche di Calhanoglu, problema alla caviglia

Non ha davvero pace Stefano Pioli, che nelle ultime settimane sta lavorando con una rosa decimata dagli infortuni. Alle assenze di Bennacer e Krunic, positivo al Covid-19, arriva un altro infortunio a centrocampo. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, Calhanoglu soffrirebbe per un problema alla caviglia e rischia seriamente di non essere a disposizione del tecnico emiliano per la sfida col Torino di sabato sera.

Il numero ’10’ rossonero era uscito malconcio dalla gara contro la Juventus ed ora potrebbe essere costretto ai box. Questo ulteriore stop rischia di far assumere contorni drammatici all’emergenza che deve fronteggiare Pioli in vista dei prossimi impegni. Oltre alla sfida di campionato, infatti, il Milan se la vedrà con i granata anche in Coppa Italia mercoledì prossimo.