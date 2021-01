Nuovi casi di Covid anche nel Milan: Rebic e Krunic sono risultati positivi. Il comunicato ufficiale del club

Nuovi positivi al Coronavirus prima di Milan–Juventus, stavolta nel club rossonero. Come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale, “Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus.

I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate.

Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo".

La Juventus è già partita per Milano e al momento la gara non è a rischio. La situazione resta comunque in divenire: si attendono ulteriori aggiornamenti.