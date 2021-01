Calciomercato Juventus, idea Gomez: lo scambio non decolla

Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a inserirsi per Gomez: possibile scambio con l’Atalanta, pista al momento ancora freddina

Con grande circospezione, ma sempre in attività, la Juventus si muove su più tavoli in questo mercato di gennaio. Paratici sempre alla ricerca di opportunità da cogliere, una di queste può riguardare il ‘Papu’ Gomez. L’argentino ha rotto definitivamente con l’Atalanta e cerca una nuova sistemazione, i bianconeri provano ad accelerare.

Come anticipato da Calciomercatoweb.it, la Juve sta provando a impostare uno scambio tra Gomez e Bernardeschi. Conferme arrivano dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la pista però al momento non decolla. Le resistenze principali sono quelle di Bernardeschi, che al momento non intenderebbe lasciare i bianconeri. Affare non semplice, ma il mese di gennaio è lungo e può riservare sorprese in ogni senso.