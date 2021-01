Gattuso ha la coperta corta in attacco: sarà ancora convocato il baby esterno offensivo Cioffi

Per Gattuso è ancora emergenza in attacco. Per Osimhen ci sono tempi lunghi e incerti, bisogna attendere innanzitutto che guarisca dal Covid-19 e poi verificare le condizioni della spalla e del braccio destro. Mertens è rientrato oggi dal Belgio, se il tampone darà esito negativo, si procederà a verificare le condizioni della sua caviglia sinistra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Così il Napoli contro lo Spezia nel reparto offensivo ha gli uomini contati, come a Cagliari, nella prima gara del 2021. Come raccolto da Calciomercato.it, Antonio Cioffi, esterno d’attacco classe 2002 della Primavera azzurra, dopo aver partecipato alla trasferta in Sardegna, ottiene il bis. Sarà convocato anche per la gara contro lo Spezia in programma domani alle 18 al ‘Diego Armando Maradona’.