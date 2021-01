Il Napoli fa i conti con un’altra tegola: Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19 al rientro dal Belgio

Se si aspettava un 2021 migliore rispetto alla fine del 2020 dal punto di vista delle assenze, il Napoli è rimasto deluso. Primo giorno dell’anno e prima tegola per Gattuso: Osimhen, rientrato ieri in Italia dopo le cure in Belgio e aver trascorso le feste in Nigeria, è risultato positivo al Covid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero – si legge nella nota diramata dalla società partenopea -. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

L’attaccante nigeriano è fermo da novembre, quando si è infortunato la spalla in Nazionale, ed ora dovrà prolungare la sua permanenza ai box. A questo punto torna a rischio la sua presenza nella Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus.