Juventus, UFFICIALE: altro giocatore positivo al Covid!

Dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Covid-19. Emergenza per Pirlo alla vigilia di Milan-Juventus

Un’altra pesantissima tegola per la Juventus alla vigilia dello scontro diretto contro il Milan. Dopo Alex Sandro, infatti, anche Cuadrado è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo ciclo di tamponi. Il terzino colombiano, di rientro dalla squalifica, è già in isolamento e salta così la sfida ai rossoneri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

È dunque emergenza totale per Pirlo sulle fasce di difesa: l’allenatore deve fare a meno dei due terzini titolari e avrà a disposizione solo Danilo e Frabotta. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.