Juventus, Cassano ‘smonta’ Dybala: “Soffre la pressione, se la fa sotto”

Antonio Cassano non le manda a dire su Paulo Dybala, critiche dal barese al giocatore della Juventus nella diretta della ‘Bobo Tv’ con Vieri

Non ci si annoia mai, questo è sicuro, durante le dirette della ‘Bobo Tv’ di Vieri su Twitch. I dialoghi tra l’ex bomber, Ventola, Adani e Cassano stanno diventando un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati. Soprattutto il barese tiene banco, non risparmiando mai giudizi pungenti sui protagonisti del nostro campionato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan, Cassano contro Donnarumma: “Almeno dieci portieri più forti di lui”

Juventus, Cassano contro Dybala: “Gli manca sempre qualcosa, non è un fuoriclasse”

Nella puntata di ieri sera, Cassano si è scagliato, tra gli altri, contro Paulo Dybala. L’argentino, secondo ‘Fantantonio’, “non è un campione né un fuoriclasse, non sposta gli equilibri. Ha grandi colpi come li vedo fare a Insigne e come li ho visti a Di Natale, può fare 20 o 40 gol a stagione, ma cambia poco, gli manca sempre qualcosa. Se per nessun allenatore, prima Allegri, poi Sarri e ora Pirlo, è ritenuto non strettamente necessario e se la Juve ha provato a venderlo, io qualche domanda me la faccio. Ho l’impressione che quando gli si mette pressione se la faccia addosso. Chiede 8-10 milioni all’anno? Ma non scherziamo”.