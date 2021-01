Coronavirus, il Governo vara il decreto legge ‘ponte’ fino al 15 gennaio: weekend in zona arancione per tutta Italia

Riunione ieri del Consiglio dei Ministri in tarda serata per decidere sulle misure da adottare per il contenimento del coronavirus in vista della scadenza, domani, del ‘Decreto Natale’. Al termine della riunione è stato varato un decreto legge ‘ponte’ fino al 15 gennaio.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, nel nuovo Dpcm ipotesi riaperture in ‘zona bianca’

In attesa del testo integrale, un comunicato stampa sul sito del Governo anticipa i punti principali. Confermate tutte le norme contenute nel Dpcm del 3 dicembre e nelle successive ordinanze, vietati gli spostamenti tra le Regioni tranne che per comprovati motivi di urgenza. Nel weekend (9 e 10 gennaio) tutta Italia sarà zona arancione, a prescindere dalle indicazioni che arriveranno dal Comitato Tecnico Scientifico e che forniranno la base per il successivo Dpcm a partire da metà mese. Inoltre, dall’11 gennaio, la scuola secondaria riprende in presenza al 50%.