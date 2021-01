Stagione positiva per Moise Kean con il Paris Saint-Germain: i transalpini pensano all’acquisto a titolo definitivo

Dopo una stagione tutt’altro che positiva con la maglia dell’Everton, Moise Kean si è invece rilanciato con il Paris Saint-Germain. Il vercellese ha già siglato 11 gol in stagione con i transalpini e ha disputato prestazioni decisamente convincenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Prestazioni che potrebbero portare il Psg a riscattare il giocatore. Kean è stato infatti ceduto in prestito, ma come riferisce il ‘Daily Star’, il club parigino sta seriamente pensando di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Il ragazzo di origini ivoriane si è trasferito in prestito secco: per acquistarlo potrebbero servire quasi 35 milioni di euro.