L’Equipe ha diramato la propria top 11 relativa all’anno 2020 da poco concluso: presente tanto Bayern. C’è CR7

Il 2020 appena concluso è stato certamente l’anno del Bayern Monaco, autentico dominatore a livello europeo. I bavaresi infatti oltre a vincere in patria hanno anche alzato al cielo la Champions League battendo in finale il PSG di Neymar e Mbappe a suggellare un’annata da favola. Inevitabile quindi che il club teutonico sia il più rappresentato nella top 11 stilata da ‘L’Equipe’ in merito all’anno appena trascorso. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Top 11 del 2020: manca Messi, c’è tanto Bayern

La testata francese ha inserito infatti ben 5 calciatori provenienti dal Bayern Monaco: Neuer, Alphonso Davies, Kimmich, Lewandowski e Thiago Alcantara (poi finito al Liverpool). La difesa è completata da Sergio Ramos del Real e Van Dijk e Alexander-Arnold del Liverpool mentre sulla trequarti spiccano de Bruyne e Neymar. In avanti di fianco all’immancabile Lewandowski c’è lo juventino Cristiano Ronaldo, presente nella top 11 a differenza del rivale di sempre Leo Messi. L’argentino è quindi il grande escluso del 2020.