Il futuro di Cristiano Ronaldo è attualmente strettamente legato alla Juventus, ma il nuovo scenario proveniente dalla Francia svela una clamorosa decisione

Cristiano Ronaldo rappresenta il simbolo e l’epicentro della Juventus di Andrea Pirlo. In questa stagione, il portoghese ha dimostrato in numerose occasioni la sua importanza e, quando è stato assente, il club di Torino ha quasi sempre faticato. In società, sono soddisfatti delle prestazioni del fenomeno ex Real Madrid, ma il suo futuro potrebbe clamorosamente essere in discussione. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Juventus, attenzione al futuro di Cristiano Ronaldo

Le ottime prestazioni e i gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus non basterebbero a blindare il futuro del portoghese in bianconero. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, infatti, l’attaccante ha un costo veramente elevato al netto della crisi finanziaria che tutti i club stanno vivendo a causa del Covid-19. Si parla di 31 milioni di euro netti a stagione, veramente tanti per il club di Agnelli, che sembra avere tutta l’intenzione di ringiovanire la rosa e possibilmente non spendere troppo.

I bianconeri, quindi, non tratterrebbero a tutti i costi la loro stella a giugno, nonostante il contratto fino a giugno 2022. Allo stesso tempo, però, secondo quanto riportano dalla Francia, non ci sarebbero acquirenti, attualmente, per il fenomeno portoghese. Uno scenario che andrà, quindi, verificato nei prossimi mesi: vedremo cosa succederà a partire dalla prossima estate.