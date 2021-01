Il Milan sta lavorando al rinnovo di Gianluigi Donnarumma che intanto è finito nel mirino di due top club: pronte cifre monstre

Anche ieri nella vittoria collezionata a Benevento, Gianluigi Donnarumma ha messo il suo zampino con un paio di interventi importanti e decisivi. Il classe 1999 è un pilastro fondamentale del Milan di Pioli che spera di arrivare quanto prima al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. I tifosi rossoneri sono in apprensione, con la società di Via Aldo Rossi che cerca l’intesa con l’agente del ragazzo, Mino Raiola. Tra domanda e offerta c’è ancora distanza ed alcuni club esteri iniziano a farci seriamente un pensierino, oltre alla Juventus che osserva da lontano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Classifica senza VAR: Inter a 4 punti da Milan e Juve | Napoli fuori dalla Champions

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Zaccagni | Offerta per beffare il Napoli

Calciomercato Milan, Chelsea e PSG su Donnarumma: offerte importanti

I negoziati tra il Milan e l’entourage di Donnarumma sono dunque in piedi e l’offerta dei rossoneri si assesterebbe al momento ancora sui 6-7 milioni di euro più vari bonus. Cifre importanti con cui si proverà a convincere il giovane estremo difensore che però piace molto al di la dei confini nazionali. Stando a quanto rivelato dal collega Claudio Raimondi nel corso di ‘Pressing’, si fa forte anche l’interesse di club come Chelsea o PSG che vorrebbero approfittare della situazione, mettendo sul piatto proposte da 12/14 milioni di euro.