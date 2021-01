Dalla Turchia riferiscono che Demiral sia scontento per il poco spazio trovato fino ad ora: la Juventus avrebbe fissato il prezzo a 50 milioni

I bianconeri sono entrati in una settimana che rischia di essere decisiva per il prosieguo della stagione: la sfida di mercoledì contro il Milan può essere la svolta per la compagine di Andrea Pirlo oppure una condanna quasi senza appello. Nel frattempo, però, si è anche aperto il calciomercato e la Juventus potrebbe muoversi sia in entrata che in uscita. Dalla Turchia, intanto, filtra un malumore da parte di Demiral: il centrale bianconero vorrebbe riuscire ad avere più spazio in vista dei prossimi Europei. Il club piemontese, nel frattempo, avrebbe già fissato il prezzo dell’ex Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Demiral vuole più spazio | Per la cessione servono 50 milioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco ‘Fanatik’, Merih Demiral non sarebbe felice del poco spazio trovato fino ad ora in bianconero. Un malumore stemperato, in parte, dalle tante assenze per infortuni in cui è incappato in questo inizio di stagione. Anche nella sfida di ieri contro l’Udinese, nella quale era a disposizione, gli è stato riservato un posto in panchina: nelle gerarchie di Pirlo, infatti, Bonucci e de Ligt sembrano essere considerati i due titolari. Sempre secondo il quotidiano turco, al malumore di Demiral la Juventus avrebbe risposto fissando il prezzo di una sua eventuale cessione: 50 milioni di euro.

Per riuscire a portare via il centrale turco da Torino servirà una cifra importante ed è molto difficile che i bianconeri lo possano lasciar partire a gennaio. A giugno, invece, potrebbe essere tutta un’altra storia. Su Demiral, infatti, ci sarebbe l’interesse di grandi club europei: dal Real e l’Atletico Madrid in Spagna, fino a Liverpool, Tottenham e Leicester in Inghilterra. Il futuro del centrale classe ’98 sembra essere arrivato ad un bivio: o riuscirà a trovare un ruolo da protagonista nella Juventus oppure cambierà squadra.