Risultato, marcatori e classifica dopo Benevento-Milan, sfida di Serie A giocata stasera

Il Milan batte anche il Benevento e ritrova la vetta della classifica in Serie A. Nonostante buona parte del match disputato con l’uomo in meno, i ragazzi di Pioli hanno giocato bene superando nuovamente l’Inter, andato per poche ore in vetta dopo la vittoria odierna sul Crotone. Nel primo tempo del Vigorito, ottimo l’inizio degli ospiti, passati in vantaggio grazie a un rigore conquistato da Rebic e realizzato da Kessie. Rimasti in dieci al 33′ per l’espulsione di Tonali, i rossoneri hanno continuato a macinare gioco trovando il raddoppio a inizio ripresa con una prodezza di Leao. Al 61′ la sfida poteva cambiare quando Caprari si è presentato dal dischetto, ma la palla è uscita fuori rendendo più facile la vittoria rossonera contro Pippo Inzaghi. Stasera in campo scenderanno Juventus e Udinese. Proprio i bianconeri sfideranno il Milan il prossimo 6 gennaio.

Benevento-Milan 0-2: 15′ Kessie (M), 49′ Leao (M)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 37 punti, Inter 36; Roma 30; Napoli 28; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Juventus 24; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese 15; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9.