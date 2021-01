Benevento-Milan, polemiche di rigore: tutti contro i rossoneri

Durante il primo tempo di Benevento-Milan, episodio dubbio nell’area rossonera: grandi polemiche sui social

Grandi polemiche in avvio di Benevento-Milan per le decisioni dell’arbitro Pasqua. In particolare sui social tifosi (non rossoneri) inviperiti per la mancata concessione di un calcio di rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di Brahim Diaz su Caprari. Qualche minuto dopo il mancato penalty per la squadra di Inzaghi, ecco il rigore per Pioli con l’intervento falloso su Rebic.

Una sequenza che sui social è stata sottolineata con ironia e non solo. In tanti mettono in risalto i tanti rigori avuti quest’anno dal Milan e c’è chi lo fa in maniera anche non troppo elegante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta per il difensore | Arriva il rifiuto!

Ecco alcuni tweet su Benevento-Milan e le polemiche arbitrali:

Che rapina #BeneventoMilan — Romanismo Fuori Moda (@RomanismoF) January 3, 2021

#BeneventoMilan E’ già entrato rigore per il milan ? — AC 🇪🇺 (@runner_ac) January 3, 2021

Penso che quando la fortuna e gli arbitraggi favorevoli finiranno il diavolo si scioglierà al sole. #BeneventoMilan — Egidio Benda (@egitin07) January 3, 2021

Non è per il rigore dato al Milan, è per quello NON dato al Benevento… LADRI !!!! #beneventomilan — SportivamenteParlando (@SportivamenteP) January 3, 2021

Ah ma il rigore per il benevento non si può dare se nei primi 20′ di gara del 3° giorno dell’anno. Giusto…#BeneventoMilan — dbelli (@denisbellini1) January 3, 2021