Calciomercato Roma, nuovi contatti con El Shaarawy

Calciomercato Roma, i giallorossi inseguono il colpo in attacco per gennaio: nuovo assalto al grande ex El Shaarawy

La Roma cerca l’attaccante a gennaio e il profilo gradito da Fonseca è quello di El Shaarawy. Per caratteristiche tecniche e non avendo necessità di adattarsi al campionato italiano, l’italoegiziano sarebbe perfetto.

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce di una telefonata tra i due in cui il portoghese avrebbe ribadito il suo interesse. Adesso tocca a Tiago Pinto portarlo a Trigoria. Nel caso in cui la Roma riuscisse a sfoltire l’organico, l’operazione sarebbe stavolta fattibile. Il giocatore gradirebbe il ritorno nella Capitale e potrebbe accontentarsi di un ingaggio da 2 milioni più bonus. L’importante per lui è mettersi in condizione di giocare l’Europeo.