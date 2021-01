PSG, ora è UFFICIALE: Pochettino è il nuovo allenatore

Il PSG ha annunciato ufficialmente di aver affidato la panchina a Mauricio Pochettino: il tecnico argentino torna dopo l’esonero al Tottenham

La notizia era nell’aria da qualche tempo ormai, ma ora è ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG. La decisione di esonerare Tuchel prima di Natale aveva stupito tutti per il tempismo con cui è arrivata, ma ora il club parigino sembra aver scelto una strada piuttosto chiara. Nonostante la finale di Champions League della scorsa stagione, infatti, il tecnico tedesco non aveva mai convinto ed ora è arrivato il cambio di marcia. L’argentino torna in panchina a poco più di un anno dall’esonero dal Tottenham, che gli ha preferito José Mourinho.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’idea di calcio di Mauricio Pochettino è ben precisa e coerentemente delineata: a trarne giovamento potrebbero essere tutti i giocatori del PSG, ma in particolare Neymar e Mbappé. Le due stelle del club transalpino troveranno nel tecnico argentino un ottimo alleato e una risorsa per crescere ulteriormente. Niente da fare, anche questa volta, per Massimiliano Allegri. Il PSG ha scelto di ripartire da Pochettino ed ora anche il mercato sotto la ‘Torre Eiffel’ potrebbe una direzione nuova.