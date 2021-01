Il Milan si è fatto avanti presentando un’offerta per Simakan ma lo Strasburgo l’ha rifiutata: sorpresa per Maldini e l’entourage del calciatore

Niente da fare, lo Strasburgo non cede: come si legge su ‘L’Equipe’, il club alsaziano ha rispedito al mittente la nuova offerta del Milan per Simakan. I rossoneri si sono spinti fino a 15 milioni di euro, ma la cifra non è bastata per far decollare la trattativa: la società francese non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro, la stessa che in estate ha convinto Maldini a desistere e lasciar perdere il 20enne difensore francese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La situazione a distanza di qualche mese non è cambiata: lo Strasburgo non vorrebbe privarsi di Simakan prima della fine della stagione anche perché la squadra naviga in cattive acque (è 17esima in Ligue 1, in piena lotta per non retrocedere). Il no alla proposta del Milan è arrivato a sorpresa, soprattutto per il calciatore che era ottimista sulla buona riuscita dell’affare.