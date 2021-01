Calciomercato Milan, i bookmakers ‘spingono’ Icardi in rossonero

Calciomercato Milan, per gli scommettitori Icardi si avvicina: crolla la quota del passaggio dell’argentino al Diavolo

Il Milan si tuffa nel 2021 sperando di proseguire in quanto di buono fatto nel 2020 appena concluso. Rossoneri a caccia del rilancio definitivo, di sicuro puntando a tornare in Champions e magari allo scudetto, per ritrovare la grandeur smarrita. Un grande Ibrahimovic sta aiutando il Diavolo a tornare se stesso, ma si deve guardare anche al futuro e a un suo erede.

Si torna a parlare di Mauro Icardi, che dopo una prima annata incoraggiante non si sta ripetendo al Psg, anche limitato da problemi fisici. L’argentino non disdegnerebbe un ritorno a Milano, anche se su sponda opposta a quella in cui ha militato per anni. ‘Agipronews’ riporta che i bookmakers credono fortemente in questa ipotesi: la quota di un passaggio al Milan del bomber è infatti crollata a 5,00.