Colloquio telefonico tra Lotito e Simone Inzaghi: il tecnico potrebbe rinnovare presto il proprio contratto

Potrebbero proseguire insieme le strade di Simone Inzaghi e della Lazio. L'allenatore, che ha riportato i biancocelesti in Champions League dopo 12 anni, sarebbe infatti molto vicino a rinnovare il proprio accordo con il club capitolino. Il contratto del tecnico scade al termine della stagione, ma sembrano emergere segnali positivi per quanto riguarda il discorso rinnovo.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico sarebbe stato contattato telefonicamente dal presidente Lotito e sarebbe previsto un vertice imminente per parlare del nuovo accordo. Sia da parte della proprietà che da parte dell’allenatore, c’è la volontà di proseguire il rapporto. C’è da colmare la distanza economica, ma non sembra essere un problema. L’accordo si potrebbe trovare già la prossima settimana. Da capire se il rinnovo sarà di una sola stagione o più. Certo invece l’adeguamento dell’ingaggio.