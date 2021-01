Massimiliano Allegri continua ad essere tra gli obiettivi del Real Madrid per il futuro della sua panchina. L’italiano piace da tempo

La stagione del Real Madrid continua ad essere un’altalena. Dopo i sei successi consecutivi, tra i quali quelli contro Siviglia, Monchengladbach e Atletico Madrid, e la qualificazione in extremis agli ottavi di Champions, il club spagnolo è tornato a zoppicare. Il pareggio in casa dell‘Elche è un passo falso che tiene i blancos a due punti dal primo posto dell’Atletico, con ben due gare giocate in più.

Zinedine Zidane è stato sulla graticola varie volte da quando la stagione è iniziata ed è inevitabile che le riflessioni sulla stagione 2021/22 continuino. L’esonero, che sarebbe arrivato in caso di ‘retrocessione’ in Europa League, per ora è scongiurato, ma Florentino Perez e chi gli è vicino sta valutando su chi puntare per il futuro prossimo della sua panchina.

Allegri al Real Madrid, Zidane alla Juventus

Con Pochettino ormai al PSG, la lista di nomi si è ristretta alla soluzione interna Raul e a Massimiliano Allegri. Gli spagnoli tentarono un approccio con l’italiano già nel 2018, e potrebbero rifarsi vivi nel corso del 2021. Lo stile dell’ex bianconero piace molto a Concha Espina, dove gli italiani riscuotono sempre un discreto successo.

Dipenderà tutto, ovviamente, dai risultati di Zidane, che più volte si è rialzato a un passo dal baratro. Dovesse lasciare il Madrid, per il francese potrebbero invece (ri)aprirsi le porte della Juventus, un desiderio mai nascosto da entrambe le parti.