Massimiliano Allegri attende di conoscere la sua prossima destinazione. Tante le voci relative alla Premier ma sale in cattedra anche il Real Madrid

L’arrivo al Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino come erede di Thomas Tuchel toglierà di fatto una delle chance più quotato per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano è infatti ancora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione dopo aver chiuso il rapporto con la Juventus ormai da tempo. Per l’ex bianconero si era parlato molto proprio del PSG prima della virata decisiva su Pochettino, senza dimenticare le tante opzioni presenti in Premier League. Dal Manchester United all’Arsenal, qualora dovessero saltare i vari Solskjaer e Arteta.

Calciomercato, niente Premier o Inter: per Allegri c’è il Real Madrid

Dalla Spagna il portale ‘Todofichajes.com’ rilancia con decisione un’altra destinazione per il tecnico italiano. Stando a quanto sottolineato senza più la candidatura di Pochettino, il Real Madrid potrebbe virare proprio su Allegri con Florentino Perez che avrebbe già fatto il suo nome alla dirigenza iberica che dovrebbe contattarlo a breve per sondare il terreno. I ‘blancos’ si incontreranno a inizio anno con Zidane per capire le sue intenzioni alla fine di questa stagione e per confermare con certezza il suo addio. Arrivare ad Allegri non sarà comunque semplicissimo viste le tante piste in Premier, senza dimenticare l’Inter che ancora ci pensa in caso di separazione da Conte.