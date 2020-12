Consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Covid da parte dell’Istituto superiore di sanità. Le parole di Brusaferro

“L’RT è più basso di 1, siamo a 0,93. Ma è in leggera ricrescita rispetto alla settimana scorsa. Sono invece in decrescita le curve per occupazione dei posti letto, e questo è ovviamente positivo”. Lo ha comunicato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella consueta conferenza di aggiornamento sul monitoraggio dell’emergenza Covid in Italia.

“Cinque regioni hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione posti letto in area medica in 30 giorni e tre regioni per le terapie intensive. Liguria, Calabria e Veneto hanno superato Rt nel limite inferiore sotto 1 e questo segnala la probabilità che i casi aumentino – avverte però Brusaferro – La situazione è in miglioramento ma c’è una quota importante di regioni che comunque è ancora sopra soglia per il sovraccarico di aree mediche”.