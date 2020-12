Coronavirus, bollettino 30 dicembre: 16.202 contagi, 575 morti

Emanato il bollettino italiano del 30 dicembre sul Coronavirus, 16.202 nuovi contagi e 575 morti

E’ stato emanato il bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, sul Coronavirus in Italia. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.202 (ieri 11.212) per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 2.083.689 contagiati. I nuovi decessi registrati, purtroppo, sono stati 575 (ieri 659) per un bilancio totale che sale a 73.604 morti dall’inizio dell’epidemia nel Paese. I casi attualmente positivi, inoltre, sono 564.395 (-4.333), di cui 23.566 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.528. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il totale dei tamponi eseguiti nell’ultimo giorno è pari a 169.054. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto con 2.986 casi, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Il tasso di positività, infine, è al 9,6%.