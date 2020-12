Calciomercato Juventus, futuro Cuadrado: l’annuncio del giocatore

Juan Cuadrado ha rilasciato un’intervista nella quale parla del suo momento alla Juventus e del suo futuro. Ecco le dichiarazione dell’esterno colombiano

Continuano a susseguirsi le voci in merito ad un’offerta monstre per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, protagonista di una grande stagione in bianconero, sarebbe finito nel mirino del Guangzhou Evergrande, pronto a mettere sul piatto una triennale a 12 milioni a stagione. In merito a tali voci, il giocatore – intervistato da ‘El Tiempo’ – si è così espresso: “Non penso al futuro adesso. Ho ancora due anni di contratto alla Juve, quando verrà il momento ci penserò”.

Juventus, Cuadrado: “Sono un giocatore diverso”

Nel corso dell’intervista, Cuadrado ha parlato anche del ruolo che preferisce: “Terzino o esterno? Quest’anno sono stato quasi sempre un terzino, mi sento bene, a mio agio e con la libertà che il ‘Maestro‘ mi dà di andare per attaccare. Insiste che io stia molto indietro e quando c’è spazio di attaccare. Mi trovo a mio agio in questi due anni che ho giocato lì, e conosco sempre di più la posizione. Mi sto divertendo, anche se penso che alla Fiorentina ho passato dei bei momenti. Ma ora sono un Juan Guillermo diverso, più maturo, che sa dove giocare, quando rischiare, quando fare il passaggio, invece di dribblare. Sono un’altra versione, diversa da quella vista alla Fiorentina.”