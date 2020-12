Demiral ha poco spazio alla Juventus e stando a ‘Don Balon’ potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Sul difensore turco c’è l’interesse del Barcellona

Stagione sfortunata finora per Merih Demiral con Andrea Pirlo in panchina. Il difensore turco è stato spesso ai box per infortunio, senza considerare l’agguerrita concorrenza al centro della difesa di de Ligt e Bonucci. L’ex Sassuolo sta avendo poco spazio e se non dovesse trovare continuità nelle prossime partite potrebbe anche guardarsi attorno per cambiare maglia come riporta la testata spagnola ‘Don Balon’.

Juventus, Demiral ha poco spazio: ci prova il Barcellona

Demiral è inseguito da tante big in Europa: Arsenal, PSG e Manchester United, al quale negli ultimi tempi si sarebbe aggiunto anche il Barcellona. Koeman sarebbe alla ricerca di rinforzi nel mercato di gennaio per sistemare il reparto difensivo, spesso in difficoltà nella prima parte della stagione in corso, individuando nello juventino un tassello ideale per la retroguardia blaugrana. Il 22enne turco inoltre si sarebbe offerto al Barça, anche se la valutazione di 30-35 milioni di euro del giocatore rappresenterebbe un grosso scoglio in questo momento viste le difficoltà economiche del club spagnolo. Senza dimenticare, infine, la volontà della Juventus che sarebbe sempre intenzionata a puntare su Demiral tra presente e futuro, con un’eventuale dipartita da Torino nella finestra invernale che appare così molto complicata.