Indiscrezione dalla Spagna sulle possibili dimissioni: un top club potrebbe cambiare allenatore nelle prossime settimane

Pronto all’addio. Ronald Koeman potrebbe rassegnare le dimissioni da allenatore del Barcellona. La bomba è lanciata da ‘diariogoal.com’ e fa riferimento alle imminenti elezioni presidenziali del club catalano. Nel caso i cui a vincere dovesse essere Victor Font, uno dei candidati più forti, il tecnico olandese avrebbe confidato ad alcuni amici di essere pronto all’addio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Messi a Sergio Ramos: chi ha già deciso in vista del 2021

Una scelta che nasce dai programmi del candidato presidente, piani che non vedono coinvolto Koeman. Font ha già fatto sapere di essere pronto ad affidare, in caso di elezione, la guida tecnica del club a Xavi, impegnato in Qatar, nella duplice veste di allenatore e direttore tecnico. Font ha apertamente dichiarato che l’ex centrocampista sarà il prossimo tecnico del Barcellona, parole che non possono aver fatto piacere all’attuale tecnico. Per questo, sempre secondo il portale spagnolo, se dovesse vincere Font, Koeman farebbe un passo indietro e presenterebbe le dimissioni da allenatore del Barcellona.