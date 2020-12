VIDEO | Milan, Ibra ufficializza Sanremo e si getta nella neve!

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di se. Ecco il video con cui ufficializza la sua presenza a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic è il protagonista assoluto delle ultime ore. L’attaccante, che oggi è tornato a Milano – il suo recupero procede bene, come vi abbiamo raccontato – è pronto per dare una nuovamente una mano alla squadra per restare in vetta alla classifica. Nelle ultime ore, però, si è parlato dello svedese soprattutto per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Dopo le parole di Amadeus e la nota del Milan, anche Ibrahimovic ha voluto ufficializzare – a modo suo – la sua presenza al festival della canzone italiana: “Zanremo ci siamo ‘…perché Sanremo è Zanremo…“, scrive lo svedese in un post in cui si mostra mentre si getta nella neve nudo.